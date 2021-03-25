Мбонг отметил, что ему было приятно забить в ворота сборной России

Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг поделился впечатлениями после матча со сборной России (3:1) в отборочном турнире ЧМ-2022. Он стал автором единственного мяча своей команды.

«Мы продемонстрировали, что способны играть с любым соперником, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 25 марта. — Были голы, которых мы могли бы избежать, но мы извлекаем из игры позитивные моменты.

Даже в первом тайме у нас были возможности что-то создать. Приятно забить свой первый мяч за сборную Мальты. Надеюсь, их будет больше. Стремились мы к победе, но не получилось».

Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.