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Черчесов назвал проблемы сборной России в матче со Словакией

00:53
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:2) назвал основные проблемы российской команды. Также он оценил игру словацского защитника Милана Шкриньяра, забившего первый гол.

— Насколько важную роль сегодня сыграл Шкриньяр? Он забил гол и был лидером обороны.

— Здесь я согласен. Он хороший гол забил. Неслучайно играет в «Интере». Цементировал оборону, но ошибки тоже были. Он провел качественную игру и помог своей команде.

— В чем заключались основные проблемы вашей команды?

— Мы немного медленно развивали свои атаки, особенно в первом тайме — словаки успевали откатиться назад, вставали в позиции, поэтому нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что во втором тайме вы и увидели. В первом тайме нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков.

(Константин Колмаков)

Словакия — Россия

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