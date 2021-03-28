Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Cборная России вылетела в Братиславу на матч со Словакией

17:19
Теги:

Сборная России вылетела из Сочи рейсом в Словакию на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Встреча группы H между Словакией и Россией пройдет в Трнаве 30 марта (начало — в 21.45 по московскому времени).

Команда сначала прилетит в Братиславу, откуда потом будет добираться до Трнавы.

Напомним, что Россия ранее победила Мальту и Словению. Команда Станислава Черчесова лидирует в группе H с двумя победами в двух матчах.

Опрос

проголосовало: 139
Все опросы
Как закончится матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...