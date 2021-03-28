Cборная России вылетела в Братиславу на матч со Словакией

Сборная России вылетела из Сочи рейсом в Словакию на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Встреча группы H между Словакией и Россией пройдет в Трнаве 30 марта (начало — в 21.45 по московскому времени).

Команда сначала прилетит в Братиславу, откуда потом будет добираться до Трнавы.

Напомним, что Россия ранее победила Мальту и Словению. Команда Станислава Черчесова лидирует в группе H с двумя победами в двух матчах.