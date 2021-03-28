Cборная России вылетела в Братиславу на матч со Словакией
Сборная России вылетела из Сочи рейсом в Словакию на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Встреча группы H между Словакией и Россией пройдет в Трнаве 30 марта (начало — в 21.45 по московскому времени).
Команда сначала прилетит в Братиславу, откуда потом будет добираться до Трнавы.
Напомним, что Россия ранее победила Мальту и Словению. Команда Станислава Черчесова лидирует в группе H с двумя победами в двух матчах.
По дороге в аэропорт pic.twitter.com/yrT9TFKOAd— Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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