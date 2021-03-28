Франция в гостях переиграла Казахстан, Мбаппе не реализовал пенальти
Франция одержала первую победу в отборочном цикле чемпионата мира-2022 года. Французы в гостях переиграли команду Казахстана со счетом 2:0.
Франция набрала 4 очка и лидирует в своей отборочной группе.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа D
Казахстан — Франция — 0:2 (0:2)
Голы: Дембеле, 19 (0:1). Малый, 44 — в свои ворота (0:2).
Нереализованный пенальти: Мбаппе, 75 (вратарь)
Казахстан: Мокин, Малый, Быстров, Ерланов, Нургалиев (Каримов, 83), Мужиков (Вороговский, 66), Тагыберген, Алип, Васильев (Астанов, 89), Валиуллин (Самородов, 83), Федин (Тунгышбаев, 65).
Франция: Ллорис, Динь, Зума, Дюбуа, Лангле, Погба (Рабьо, 60), Ндомбеле (Сиссоко, 82), Гризманн (Бен Йеддер, 59), Марсьяль (Мбаппе, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90).
Предупреждение: Дембеле, 88.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
28 марта. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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