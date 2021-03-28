Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Франция в гостях переиграла Казахстан, Мбаппе не реализовал пенальти

17:49
Теги:

Франция одержала первую победу в отборочном цикле чемпионата мира-2022 года. Французы в гостях переиграли команду Казахстана со счетом 2:0.

Франция набрала 4 очка и лидирует в своей отборочной группе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Казахстан — Франция — 0:2 (0:2)

Голы: Дембеле, 19 (0:1). Малый, 44 — в свои ворота (0:2).

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 75 (вратарь)

Казахстан: Мокин, Малый, Быстров, Ерланов, Нургалиев (Каримов, 83), Мужиков (Вороговский, 66), Тагыберген, Алип, Васильев (Астанов, 89), Валиуллин (Самородов, 83), Федин (Тунгышбаев, 65).

Франция: Ллорис, Динь, Зума, Дюбуа, Лангле, Погба (Рабьо, 60), Ндомбеле (Сиссоко, 82), Гризманн (Бен Йеддер, 59), Марсьяль (Мбаппе, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90).

Предупреждение: Дембеле, 88.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

28 марта. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...