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Гризманн установил новый рекорд сборной Франции

17:18
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В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Франции встречается со сборной Казахстана (2:0, второй тайм).

Нападающий Антуан Гризманн вышел в стартовом составе на это противостояние и установил рекорд сборной Франции.

Он в 45-й раз подряд вышел в составе. До этого лишь Патрик Виейра 44 раза подряд появлялся в старте и был рекордсменом по этому показателю.

Отметим, что всего за национальную сборную Гризманн провел 88 матчей, в которых 34 раза поражал ворота соперников.

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