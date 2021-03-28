Гризманн установил новый рекорд сборной Франции
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Франции встречается со сборной Казахстана (2:0, второй тайм).
Нападающий Антуан Гризманн вышел в стартовом составе на это противостояние и установил рекорд сборной Франции.
Он в 45-й раз подряд вышел в составе. До этого лишь Патрик Виейра 44 раза подряд появлялся в старте и был рекордсменом по этому показателю.
Отметим, что всего за национальную сборную Гризманн провел 88 матчей, в которых 34 раза поражал ворота соперников.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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