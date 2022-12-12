Дюрица назвал причину, почему ЧМ в России был лучше, чем в Катаре
Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» объяснил, почему чемпионат мира в России был лучше, чем в Катаре.
— Смотрите ли вы чемпионат мира? Как вам турнир?
— Слежу за ним. Но, честно говоря, мне не нравится, в какое время он проходит. Чемпионаты мира, Европы, если мы посмотрим в историю, всегда проводили летом. Всегда что-то придумывают, меняют. Так что очень много игроков получают травмы. Плюс все стадионы оснащены мощными кондиционерами. Считаю, зима не то время, когда должны играть чемпионат мира.
— Если сравнивать с чемпионатом мира в России, какой лучше?
— ЧМ-2018 был лучше! За счет того, когда это было. Даже уровень футбола тогда был выше. Те игры, которые я видел на групповом этапе, мне не понравились. Лучше, конечно, турнир в России. Я за ним пристально следил.
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