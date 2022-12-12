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12 декабря, 09:00

Дюрица: «Польша вообще ничего не показала на ЧМ. Даже переключал»

Ян Дюрица раскритиковал игру сборной Польши на ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
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Игроки сборной Польши на ЧМ-2022.
Фото Reuters

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» раскритиковал игру сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

14.12.2022 | Франция — Марокко

— Кажется ли вам на этом фоне, что Польша вышла на чемпионат мира несправедливо, так как не сыграла против России в стыковых матчах?

— Да-да, конечно! Если они должны играть стыковые игры с Россией, почему не сыграли? Думаю, что на чемпионат мира должны попадать команды, которые этого заслуживают, а не просто по желанию: «Мы не сыграем с Россией и выйдем на чемпионат мира». Польша, если честно, вообще ничего не показала в турнире. Ничего особенного. Любая игра с их участием, которую смотрел, была скучной. Даже переключал. Мне вообще не нравилось!

— Если бы Россия была на месте Польши, мы могли бы пройти дальше?

— На этот вопрос тяжело ответить. Самое главное было сыграть стыковые игры. И пусть выходит сильнейший.

Сборная Польши вышла в плей-офф ЧМ-2022 и проиграла Франции (1:3) в матче 1/8 финала турнира.

Читайте полностью интервью с Яном Дюрицей скоро на сайте «СЭ»

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф1(-1)

17%

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Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Ян Дюрица
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
2
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