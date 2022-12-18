Малафеев — о победе Аргентины: «Феерический финал! Он стал украшением чемпионата мира»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре над Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Феерический матч, финал! Это стало украшением чемпионата мира. Просто нет слов! Думаю, тем, кто просто болел за какую-то команду или делали какие-то предположение, было сложно предсказать развитие событий — столько забитых мячей, противостояние Мбаппе и Месси. Аргентина победила заслужено! По ходу турнира команда была покрепче, сбалансированнее. Французы все же не выглядели безоговорочными победителями. Но финалисты достойны друг друга. Получил удовольствие от просмотра этого матча. Не помню, когда были такие эмоции. Мои ожидания оправдались! Я болел за Аргентину и предполагал, что они должны победить. Концовка чемпионата мира получилась более предсказуемой. Игры в группах были очень странными: фавориты проигрывали, теряли очки, а некоторые сборные удивили, особенно Марокко. Но хорошие впечатления от чемпионата. Хорошее и достойное выступление сборной Аргентины», — сказал Малафеев «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.