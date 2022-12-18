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Рудковская: «В вечном споре между Месси и Рональду поставлена жирная точка. Месси — живая легенда»

Алина Савинова
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Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на победу сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

«Аргентина! Легендарно! Месси — живая легенда! Ну и в вечном споре между Месси и Рональду поставлена жирная точка. Мой муж сказал, что эта игра была лучшей игрой, которую он видел в своей жизни. О как! Я болела за Аргентину, а Саня и Евгений — за Францию. Саня большой фанат Мбаппе. Мечтает с ним сфотографироваться. Надеюсь, у Мбаппе фантастическая будет карьера в будущем. А Месси достоин так красиво идти к завершению своей карьеры. В любом случае, оба — Мега-игроки в истории мирового футбола!» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://t.me/doveoftheworld/1380
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Яна Рудковская
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