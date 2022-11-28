Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:36

Полузащитник сборной Сербии Груйич разочарован ничьей с Камеруном на ЧМ-2022

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич прокомментировал ничью в матче против Камеруна (3:3) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Все игроки разочарованы. Мы хотели заработать три очка, начать этот турнир с побед. Тяжело это принять. Это футбол. При счете 3:1 мы должный контролировать игру в защите, сдерживать контратаки. Мы не показали на поле того, что выучили в последние несколько дней. Будем смотреть игру Бразилии и надеяться, что она победит Швейцарию», — сказал Груйич «СЭ».

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
Читайте также
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Корея — Гана: защитник Салису открыл счет в матче
ЧМ-2022: Корея — Гана, Камерун и Сербия сыграли 3:3 и другие матчи дня. Онлайн-трансляция 28 ноября
Вратарь сборной Камеруна пошутил о любви Ондуа к России: «Я не пью»
Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии
Вратарь сборной Камеруна: «Понимали, что если проигрываем Сербии, то следующая игра не имеет значения»
Что нужно Сербии, чтобы выйти в плей-офф? Расклады чемпионата мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — о матче с Сербией: «Сравнять после 1:3 — уже большое достижение для Камеруна»

Форвард сборной Сербии Митрович поблагодарил российских фанатов за поддержку на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости