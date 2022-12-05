Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:06

Игнатьев: «Как-то же двигается вперед Америка. Нам нужно отслеживать тенденции, которые видим на ЧМ»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что российский футбол может извлечь определенный опыт из чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Большая разница между играми чемпионата мира и матчами чемпионата России, конечно. И мне бы хотелось понять детали этой разницы. Я бы создал группу тренеров, экспертов, специалистов другой направленности, чтобы они наложили картинку: какая беговая работа, например, у них и у нас? Сколько на максимальной скорости работают наши футболисты, сколько — иностранные? Каков процент брака при исполнении технико-тактических действий и так далее. Нам нужно понять, куда нам двигаться. Не вслепую задать вопрос: мы хорошо играем или плохо? Это примитивный подход. Нужно нарисовать четкую картину: что у них и что у нас, сопоставив увиденное на чемпионате мира и на нашем чемпионате. И двигаться вперед по тому вектору, который будет намечен исходя из этого сравнения.

Мы отстаем, это понятно. Но что дальше? Нет рецептов, что делать, чтобы преодолеть отставание. Поговорим после каждого крупного турнира, и на этом все заканчивается. Как-то же двигается вперед Америка. Я даже не представлял, что они могут так в футбол играть, как они играли в Катаре. Все страны куда-то двигаются. Нам нельзя терять связь с реальностью. Нужно отслеживать тенденции, которые видим в таких турнирах, и брать их на вооружение", — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Сборная России не принимает участия в чемпионате мира-2022. Весной Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские команды и клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-dvigaetsya-zhe-amerika-kak-to-vpered-pochemu-my-ne-mozhem/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Борис Игнатьев
0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Как бороться с с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Дуймович: «Основную задачу сборная Хорватии решила — она вышла из группы»
Гаджи Гаджиев назвал фаворита в матче 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хоратией
ЧМ-2022: Япония — Хорватия и Бразилия — Корея. Кто выйдет в четвертьфинал? Онлайн-трансляция
Кафельников назвал фаворитов ЧМ-2022
Япония — Хорватия: Ловрен выйдет в основном составе хорватов на матч 1/8 финала ЧМ-2022
Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Marca: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после завершения ЧМ-2022

Дзагоев назвал главных фаворитов ЧМ в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости