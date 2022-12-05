Игнатьев: «Как-то же двигается вперед Америка. Нам нужно отслеживать тенденции, которые видим на ЧМ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что российский футбол может извлечь определенный опыт из чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Большая разница между играми чемпионата мира и матчами чемпионата России, конечно. И мне бы хотелось понять детали этой разницы. Я бы создал группу тренеров, экспертов, специалистов другой направленности, чтобы они наложили картинку: какая беговая работа, например, у них и у нас? Сколько на максимальной скорости работают наши футболисты, сколько — иностранные? Каков процент брака при исполнении технико-тактических действий и так далее. Нам нужно понять, куда нам двигаться. Не вслепую задать вопрос: мы хорошо играем или плохо? Это примитивный подход. Нужно нарисовать четкую картину: что у них и что у нас, сопоставив увиденное на чемпионате мира и на нашем чемпионате. И двигаться вперед по тому вектору, который будет намечен исходя из этого сравнения.

Мы отстаем, это понятно. Но что дальше? Нет рецептов, что делать, чтобы преодолеть отставание. Поговорим после каждого крупного турнира, и на этом все заканчивается. Как-то же двигается вперед Америка. Я даже не представлял, что они могут так в футбол играть, как они играли в Катаре. Все страны куда-то двигаются. Нам нельзя терять связь с реальностью. Нужно отслеживать тенденции, которые видим в таких турнирах, и брать их на вооружение", — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Сборная России не принимает участия в чемпионате мира-2022. Весной Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские команды и клубы от участия в международных турнирах.