Бышовец: «У игроков сборной Нидерландов высокий IQ, но у Аргентины есть Месси»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, где встретятся сборные Аргентины и Нидерландов.

«Говоря о сборной Нидерландов, нужно понимать, что IQ ее игроков очень высокий. Их отличает образование, умение играть в атаке и в обороне, гибкость к требованиям. Это дает возможность такому опытному тренеру, как Луи ван Гал, варьировать тактикой. Причем достаточно неожиданно для соперника. На мой взгляд, Аргентина подошла к матчу с Нидерландами достаточно сбалансированной. Тренер определился по составу, по игрокам, которые не просто выходят на поле, но и дополняют друг друга. А когда такое происходит, команда всегда играет сильнее, как бы удваивая силы футболистов. И, конечно, в составе Аргентины есть Месси. Она даже в не самых благоприятных условиях и ситуациях может забить гол или отдать результативную передачу. Сделать разницу, как говорят. Это большой козырь аргентинцев», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет против Нидерландов в матче 1/4 финала мирового первенства сегодня, 9 декабря, начало — 22.00 мск.