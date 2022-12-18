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Сегодня, 16:10

Бышовец: «Я не думаю, что этот матч был последним шансом завоевать медали на ЧМ для марокканцев»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о матче за 3-е место на чемпионате мира-2022 между сборными Марокко и Хорватии.

«Игра за третье место оставила очень хорошее впечатление. Команды играли с полной самоотдачей, что удивительно. У хорватов очень хорошо тактически была построена игра, это связано с тем, что Модрич снизил свои атакующие возможности с учетом его состояния. Тактически матч был выигран Даличем.С другой стороны, лидеры Хорватии выглядели не в лучшем состоянии, учитывая их возраст. Сделанные замены и смена тактики сыграли свою роль. Но это не умаляет заслуг марокканцев.

Я не думаю, что этот матч был последним шансом завоевать медали на ЧМ для марокканцев. У африканских команд на сегодняшний день есть много игроков хорошего уровня, выступающих в Европе. Это не может не помогать развиться", — приводит Metaratings.ru слова специалиста.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovets-o-marokko-na-chm-2022-ne-posledniy-raz-vidim-afrikanskuyu-komandu-na-takoy-pozdney-stadii-1442078/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Анатолий Бышовец
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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