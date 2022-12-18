Бышовец: «Я не думаю, что этот матч был последним шансом завоевать медали на ЧМ для марокканцев»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о матче за 3-е место на чемпионате мира-2022 между сборными Марокко и Хорватии.

«Игра за третье место оставила очень хорошее впечатление. Команды играли с полной самоотдачей, что удивительно. У хорватов очень хорошо тактически была построена игра, это связано с тем, что Модрич снизил свои атакующие возможности с учетом его состояния. Тактически матч был выигран Даличем.С другой стороны, лидеры Хорватии выглядели не в лучшем состоянии, учитывая их возраст. Сделанные замены и смена тактики сыграли свою роль. Но это не умаляет заслуг марокканцев.

Я не думаю, что этот матч был последним шансом завоевать медали на ЧМ для марокканцев. У африканских команд на сегодняшний день есть много игроков хорошего уровня, выступающих в Европе. Это не может не помогать развиться", — приводит Metaratings.ru слова специалиста.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.