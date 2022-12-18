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Сегодня, 16:10

Дуймович о финале ЧМ: «Мбаппе еще свое выиграет, а у Месси больше не будет шанса»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Хорватии и ряда команда РПЛ Томислав Дуймович поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«Весь мир сегодня склоняется к Месси, я в том числе. Мне бы очень хотелось, чтобы повторился финал ЧМ-2018, но, к сожалению, не получилось. У Франции слишком много хороших футболистов, но будет справедливо, если Месси выиграет ЧМ. Человек с такой карьерой должен обрести этот трофей. Мбаппе еще свое выиграет, а у Месси больше не будет шанса», — сказал Дуймович «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лионель Месси
Томислав Дуймович
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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