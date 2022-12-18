Дуймович о финале ЧМ: «Мбаппе еще свое выиграет, а у Месси больше не будет шанса»

Бывший полузащитник сборной Хорватии и ряда команда РПЛ Томислав Дуймович поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«Весь мир сегодня склоняется к Месси, я в том числе. Мне бы очень хотелось, чтобы повторился финал ЧМ-2018, но, к сожалению, не получилось. У Франции слишком много хороших футболистов, но будет справедливо, если Месси выиграет ЧМ. Человек с такой карьерой должен обрести этот трофей. Мбаппе еще свое выиграет, а у Месси больше не будет шанса», — сказал Дуймович «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).