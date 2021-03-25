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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Локомотив» поздравил Жемалетдинова с дебютом за сборную России

13:36
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«Локомотив» поздравил своего нападающего Рифата Жемалетдинова с дебютом за сборную России.

24-летний футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1), заменив Алексея Ионова.

«Поздравляем Рифата Жемалетдинова, дебютировавшего за сборную России в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Мальты!», — говорится в сообщении.

Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.

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