«Локомотив» поздравил Жемалетдинова с дебютом за сборную России
13:36
«Локомотив» поздравил своего нападающего Рифата Жемалетдинова с дебютом за сборную России.
24-летний футболист вышел на поле на 57-й минуте встречи отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1), заменив Алексея Ионова.
«Поздравляем Рифата Жемалетдинова, дебютировавшего за сборную России в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Мальты!», — говорится в сообщении.
Матч Мальта — Россия — первый в отборочном турнире ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова. Следующая игра сборной России против Словении состоится 27 марта в Сочи.
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