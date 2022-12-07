Пирс Морган: «Хочу, чтобы Англия выиграла ЧМ, но если нет, то пусть Роналду возьмет трофей»

Британский журналист Пирс Морган хочет, чтобы сборная Англии стала чемпионом мира-2022.

В Twitter-аккаунте читатель Моргана написал ему: «Вы бы предпочли, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира, а не Англия. Это печально»

Журналист на это ответил: «Нет, я хочу, чтобы Англия выиграла чемпионат мира, но если она не выиграет, то я бы хотел увидеть, как Роналду возьмет трофей».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия сыграет с Францией (10 декабря), а Португалия в этот же день встретится с Марокко.