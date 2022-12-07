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Сегодня, 20:25

Пирс Морган: «Хочу, чтобы Англия выиграла ЧМ, но если нет, то пусть Роналду возьмет трофей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Британский журналист Пирс Морган хочет, чтобы сборная Англии стала чемпионом мира-2022.

В Twitter-аккаунте читатель Моргана написал ему: «Вы бы предпочли, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира, а не Англия. Это печально»

Журналист на это ответил: «Нет, я хочу, чтобы Англия выиграла чемпионат мира, но если она не выиграет, то я бы хотел увидеть, как Роналду возьмет трофей».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия сыграет с Францией (10 декабря), а Португалия в этот же день встретится с Марокко.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Twitter
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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