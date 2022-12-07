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Российский болельщик объяснил, почему носит футболку с триколором на ЧМ-2022 в Катаре

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российский болельщик Виктор Гусельников.
Фото YouTube-канал «Вышли!»

Болельщик Виктор Гусельников, который ранее работал в Катаре, в интервью «СЭ» объяснил, почему носит футболку с флагом России и надписью «Russia» на ЧМ-2022.

«Не было косых взглядов и нелицеприятных слов из-за моей футболки? Взял эту футболку, потому что хотел показать, что Россия жива, что не стыдно быть русским, что мы можем показывать свой флаг. Когда жил в Катаре, то установил интересную вещь: при общении с любым человеком из любой страны получал уважение из-за того, что русский. Единственные, кто ведет себя по-другому, — это ребята из Европы и из англосаксонских стран. У остальных нет ничего, кроме уважения. Пока не было ни одного косого взгляда. Наоборот, подходили люди и заводили дружелюбный разговор», — сказал Гусельников.

Россия должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

Болельщик Виктор Гусельников. «Ношу майку с триколором, чтобы показать: быть русским не стыдно!» Интервью с нашим болельщиком, прожившим в Катаре шесть лет

Чемпионат мира по футболу
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