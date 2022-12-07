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Сегодня, 20:23

Бывший тренер сборной Испании раскритиковал Луиса Энрике. Позже он удалил пост в соцсетях

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший помощник главного тренера сборной Испании Хесус Касас, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Ирака, резко отреагировал на вылет испанской сборной в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Люди, которыми вы себя окружаете, влияют на ваше поведение. Выбирайте тех, кто помогает вам видеть то, что вы должны видеть, а не то, что вы хотите видеть. Здравый смысл — это искусство решать проблемы, а не плодить их», — написал Хесус Касас в социальных сетях, разместив фотографию нынешнего тренерского штаба сборной Испании.

Позже он удалил свой пост в социальных сетях.

Сборная Испании вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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