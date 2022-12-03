Бразильцы Жезус и Теллес пропустят оставшиеся матчи ЧМ-2022 из-за травм
У сборной Бразилии выбыло два игрока основы. В оставшихся матчах ЧМ-2022 в Катаре больше не смогут выступить форвард Габриэл Жезус и защитник Алекс Теллес, сообщает Globo.
Футболисты были травмированы в пятницу в матче групповой стадии со сборной Камеруна (0:1). У обоих игроков повреждение правого колена.
По данным источника, Теллесу может потребоваться операция, Жезус пропустит около месяца.
В следующем матче (5 декабря) сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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