Бразильцы Жезус и Теллес пропустят оставшиеся матчи ЧМ-2022 из-за травм

У сборной Бразилии выбыло два игрока основы. В оставшихся матчах ЧМ-2022 в Катаре больше не смогут выступить форвард Габриэл Жезус и защитник Алекс Теллес, сообщает Globo.

Футболисты были травмированы в пятницу в матче групповой стадии со сборной Камеруна (0:1). У обоих игроков повреждение правого колена.

По данным источника, Теллесу может потребоваться операция, Жезус пропустит около месяца.