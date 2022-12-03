Мелешин рассказал, что болеет за сборную Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира-2022.

— За кого болеете на чемпионате мира?

— За Бразилию. Просто нравится. Хорошее нападение. Как нападающему, мне есть, чему учиться у них. Болею за Бразилию.

— Кто будет с бразильцами играть в финале?

— Не знаю. Сейчас хорошо смотрится сборная Нидерландов.

— Даже без Квинси?

— Даже без Квинси.

— Он что-то говорил по поводу сборной?

— Мне лично — нет. Он расстроен, что не взяли в заявку. В России он неплохо себя проявляет, лучший бомбардир лиги, один из лучших ассистентов. Ему немного обидно, но он это пережил.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.

