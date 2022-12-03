Мелешин рассказал, что болеет за сборную Бразилии на ЧМ-2022
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал, за какую команду болеет на чемпионате мира-2022.
— За кого болеете на чемпионате мира?
— За Бразилию. Просто нравится. Хорошее нападение. Как нападающему, мне есть, чему учиться у них. Болею за Бразилию.
— Кто будет с бразильцами играть в финале?
— Не знаю. Сейчас хорошо смотрится сборная Нидерландов.
— Даже без Квинси?
— Даже без Квинси.
— Он что-то говорил по поводу сборной?
— Мне лично — нет. Он расстроен, что не взяли в заявку. В России он неплохо себя проявляет, лучший бомбардир лиги, один из лучших ассистентов. Ему немного обидно, но он это пережил.
Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.
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