Кержаков назвал главное открытие ЧМ-2022 в Катаре
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал «СЭ», кого считает главным открытием чемпионате мира-2022 в Катаре.
— Кто открытие этого чемпионата мира?
— Понравилась игра сборной Саудовской Аравии. Саудовцы отлично показали себя во всех трех матчах. Также корейцы бились до конца и заслужили выход в плей-офф.
— А кто из игроков стал открытием ЧМ?
— Джамал Мусиала. Это будущее сборной Германии.
Саудовская Аравия набрала три балла в трех играх групповой стадии ЧМ-2022. Команда заняла 4-е место и закончила выступление в турнире.
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