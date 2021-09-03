Билялетдинов считает, что Карпин выпустит Смолова и Жемалетдинова на матч с Кипром

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о перспективах Федора Смолова в сборной России.

«Возможно, Карпин решил не ставить Смолова против Хорватии, чтобы поберечь его связку с Жемалетдиновым, который не мог играть из-за дисквалификации. Они вместе очень здорово смотрятся в «Локомотиве» и против Кипра выйдут полностью здоровыми, полными сил. Это очень важно, тем более что после встречи с хорватами пройдет меньше трех дней. Здесь уже тренерские задумки — растащить, растянуть игровое время между футболистами, чтобы они хорошо себя чувствовали во всех трех матчах, проходящих меньше чем за неделю. Тем более можно было поберечь игрока, когда в принципе тебя ничья устраивала так же, как соперника», — приводят «Известия» слова Билялетдинова.

Следующий матч сборная России проведет 4 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра. Начало встречи — в 19.00 (мск).