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Билялетдинов считает, что Карпин выпустит Смолова и Жемалетдинова на матч с Кипром

10:14
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о перспективах Федора Смолова в сборной России.

«Возможно, Карпин решил не ставить Смолова против Хорватии, чтобы поберечь его связку с Жемалетдиновым, который не мог играть из-за дисквалификации. Они вместе очень здорово смотрятся в «Локомотиве» и против Кипра выйдут полностью здоровыми, полными сил. Это очень важно, тем более что после встречи с хорватами пройдет меньше трех дней. Здесь уже тренерские задумки — растащить, растянуть игровое время между футболистами, чтобы они хорошо себя чувствовали во всех трех матчах, проходящих меньше чем за неделю. Тем более можно было поберечь игрока, когда в принципе тебя ничья устраивала так же, как соперника», — приводят «Известия» слова Билялетдинова.

Следующий матч сборная России проведет 4 сентября в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1216408/aleksei-fomin/kiprskie-schety-smozhet-li-sbornaia-rossii-dobyt-putevku-v-katar

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры