Египет переиграл Сенегал в отборе ЧМ-2022

Сборная Египта выиграла у Сенегала (1:0) в первом матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке. Победу египтянам принес автогол защитника Салиу Сисса.

В другой встрече сборные Ганы и Нигерии не выявили победителя (0:0). Нигерийский экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провел встречу на скамейке запасных.

Ответные игры состоятся во вторник, 29 марта.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Египет — Сенегал — 1:0 (1:0)

Гана — Нигерия — 0:0