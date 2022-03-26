Египет переиграл Сенегал в отборе ЧМ-2022
Сборная Египта выиграла у Сенегала (1:0) в первом матче 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке. Победу египтянам принес автогол защитника Салиу Сисса.
В другой встрече сборные Ганы и Нигерии не выявили победителя (0:0). Нигерийский экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса провел встречу на скамейке запасных.
Ответные игры состоятся во вторник, 29 марта.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Египет — Сенегал — 1:0 (1:0)
Гана — Нигерия — 0:0
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