Бернарду Силва: «Северная Македония зашла так далеко в стыках ЧМ-2022, потому что это заслужила»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от финала стыковых матчей ЧМ-2022 против Северной Македонии.

«Если македонцы зашли так далеко, то это потому, что они это заслужили! Они обыграли Германию и Италию, независимо от статистики владения мячом, и это признак сильной, сплоченной команды. Впереди трудные задачи, и мы должны приложить все усилия, чтобы их преодолеть», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что португальцы прошли в финал стыков, одержав победу над командой Турции (3:1), а македонцы, победив сборную Италии (1:0).

Матч Португалия — Северная Македония состоится 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.