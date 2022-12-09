Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:40

Бен Уайт покинул расположение сборной Англии в Катаре из-за конфликта с ассистентом Саутгейта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Бен Уайт.
Фото AFP

Защитник «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из-за конфликта с ассистентом главного тренера национальной команды Стивом Холландом, сообщает Daily Star.

По информации источника, конфликт между Уайтом и Холландом произошел после того, как защитник пришел на командное собрание перед матчем группового этапа с национальной командой США (0:0), не зная важных данных о своей личной статистики и не распологая информацией о сопернике.

Также отмечается, что Уайт был недоволен тренировочной базой в Аль-Вакре и имел проблемы в коммуникации с товарищами по команде.

Ранее пресс-служба сборной Англии сообщила, что 25-летний футболист покинул расположение сборной по личным причинам и не вернется в команду до конца турнира.

Уайт дебютировал за сборную Англии в 2021 году в матче с Австрией и провел за нее четыре матча. На ЧМ-2022 он ни разу не вышел на поле.

10 декабря сборная Англии встретится с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.

Источник: https://www.dailystar.co.uk/sport/football/exclusive-ben-white-england-qatar-28689236
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
1
0
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Роналду угрожал уехать с ЧМ-2022? Что происходит в сборной Португалии
Шольц заявил о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружением в ЕС
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Анчелотти не впечатлен чемпионатом мира в Катаре
Гранат считает, что Бразилии будет нелегко в матче против Хорватии на ЧМ
Самедов заявил, что будет болеть за Аргентину в матче против Нидерландов на ЧМ
Стрепетов — о матче Аргентины с Нидерландами: «Будет борьба ван Гала и Месси»
Олег Корнаухов считает, что Бразилия является фаворитом в матче с Хорватией на ЧМ-2022
Булыкин объяснил, за счет чего Нидерланды могут обыграть Аргентину на ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Киран Триппьер перед игрой с Францией сказал, что Англия хочет выиграть ЧМ-2022

Булыкин объяснил, за счет чего Нидерланды могут обыграть Аргентину на ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости