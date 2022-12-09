Булыкин объяснил, за счет чего Нидерланды могут обыграть Аргентину на ЧМ

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Нидерландов против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Надеюсь, что Нидерланды смогут что-то противопоставить Аргентине и одному из величайших футболистов планеты. Они могут победить за счет самоотдачи и за счет того, что они смогут закрыть Месси. Все-таки он очень серьезный футболист, ему достаточно полмомента, чтобы забить гол», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Встреча Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.