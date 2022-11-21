BBC проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре

Британский телеканал BBC проигнорировал церемонию открытия чемпионата мира-2022 в Катаре.

Вместо этого в студии BBC обсуждали проблемы рабочих-мигрантов, нарушения прав человека и негативное отношение к ЛГБТ в стране, а также возможные политические махинации и коррупцию, которые привели к присуждению Катару права проведения чемпионата мира. Ведущим программы был эксперт и бывший футболист сборной Англии Гари Линекер.

После BBC переключился на обсуждение матча-открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором (0:2).