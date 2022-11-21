Игрок сборной Испании Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022 из-за проблем с коленом

Полузащитник сборной Испании Уго Гильямон может пропустить групповой турнира ЧМ-2022 в Катаре, сообщает As.

По сведениям источника, 22-летний хавбек еще не провел ни одной тренировки с национальной командой из-за травмы колена. Ожидается, что он полностью восстановится не ранее 1 декабря, когда Испания проведет третий матч в группе против Японии.

Первый матч на турнире сборная Испании проведет 23 ноября против Коста-Рики.