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1 декабря, 23:52

Батшуайи рассказал, что многие футболисты сборной Бельгии плакали после ухода Мартинеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи рассказал об эмоциях в раздевалки после того, как главный тренер команды Роберто Мартинес объявил об отставке.

«Мы удивлены его решением. Он сказал нам об этом, плача. Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», — приводит слова Батшайи ESPN.

1 декабря Роберто Мартинес после того, как бельгийцы не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022 объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Источник: https://www.espn.com/soccer/belgium-bel/story/4822014/belgium-coach-roberto-martinez-leave-after-2022-world-cup-group-stage-exit
Миши Батшуайи
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Роберто Мартинес
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