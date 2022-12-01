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1 декабря, 23:53

Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе

Мария Гусева
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Япония — Испания — 2:1.
Фото AFP

Сборная Японии обыграла национальную команду Испании в матче заключительного, 3-го тура группового турнира ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл форвард сборной Испании Альваро Мората на 11-й минуте.

Нападающий национальной команды Японии Рицу Доан сравнял счет на 48-й минуте. Через 3 минуты полузащитник Ао Танака вывел японцев вперед и установил окончательный счет в матче.

Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Германии набрала 4 очка и финишировала третьей, уступив испанцам по дополнительным показателям. Последнее место заняла Коста-Рика — 3 очка.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Япония
2:1
Испания

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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