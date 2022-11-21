Барбоза: «Тареми имеет возможность попасть в хороший клуб»

Футбольный агент Паоло Барбоза поделился впечатлениями от матча между сборными Англии и Ирана (6:2).

«Понимаю, что уровень другой. Конечно, Англия должна была выигрывать. Но такой крупный счет... Это бывает. Не забываем, что Бразилия проигрывала в Бразилии 7:1 немцам. Но Иран — не Бразилия», — приводит Eurostavka.ru слова Барбозы.

Также он оценил игру нападающего «Порту» Мехди Тареми, который оформил дубль в этой встрече.

«Тареми не случайно играет в «Порту», не случайно там он один из лучших игроков. Результативный форвард. За два года он вырос, хорошо играет в Лиге чемпионов. Естественно, его уровень отличается. Он, с одной стороны, раскрылся, с другой — попал в идеальную команду. Помню его еще в «Риу Аве». Там было труднее. Тареми имеет возможность попасть в хороший клуб. У него такой период: или он продлевает, или уходит как свободный агент. Насколько знаю, «Порту» пытается с ним заключить новый контракт», — добавил агент.

24 ноября сборная Ирана сыграет с Уэльсом, а национальная команда Англии 25 ноября встретится с США.