Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу над Ираном (6:2) в первом матче группы В чемпионата мира-2022. В этой игре он отметился дублем.

«Я не могу описать свои чувства. Просто потрясающе. Я очень счастлив и горд. Мы одержали победу, так что это действительно особенный день. Нам нужно было хорошее начало. Мы играли не лучшим образом перед началом турнира, было много разговоров и спекуляций о нашей форме, но мы показали всем, насколько хороши и на что способны», — приводит слова Сака BBC.

Также 21-летнего футболиста удивляет, что сборная Англии смогла одержать победу под таким сильным давлением.

«Удивительно, что нам удалось одержать победу под таким давлением. Но у нас скоро следующая игра, и мы должны снова победить. Я в хорошем месте, чувствую поддержку и любовь со стороны болельщиков, тренерского штаба и моих товарищей по команде. Это все, что мне нужно. Я готов выкладываться на 100 процентов и буду продолжать делать это каждый раз, когда надеваю футболку», — заявил Сака.

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США.