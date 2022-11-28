Автобус с футболистами сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем с Бразилией

Автобус, перевозивший футболистов сборной Швейцарии, попал в аварию перед матчем второго тура групповой стадии ЧМ-2022 с Бразилией, сообщает Daily Mail.

По данным источника, автобус врезался в полицейскую машину сопровождения. Никто из швейцарской команды не пострадал и футболисты вовремя приехали на стадион.

Матч между Бразилией и Швейцарией проходит на стадионе «974». После первого тайма счет в игре 0:0.