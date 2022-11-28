Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:04

Автобус с футболистами сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем с Бразилией

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Автобус, перевозивший футболистов сборной Швейцарии, попал в аварию перед матчем второго тура групповой стадии ЧМ-2022 с Бразилией, сообщает Daily Mail.

По данным источника, автобус врезался в полицейскую машину сопровождения. Никто из швейцарской команды не пострадал и футболисты вовремя приехали на стадион.

Матч между Бразилией и Швейцарией проходит на стадионе «974». После первого тайма счет в игре 0:0.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
1:0
Швейцария

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Семшов оценил уровень судейства на чемпионате мира в Катаре
Сборная Бразилии установила рекорд ЧМ по количеству беспроигрышных матчей подряд на групповом этапе
Евгений Бушманов назвал фаворитов чемпионата мира-2022
ЧМ-2022, турнирная таблица группы G: Бразилия вышла в плей-офф
Полузащитник сборной Японии заявил, что победа над Испанией не станет для них чудом
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 28 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев: «Как и многие россияне, на ЧМ переживаю за Сербию»

Романцев — о Польше: «Так ведут себя только трусы. Не мы начали смешивать футбол с политикой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости