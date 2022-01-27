«Их вырвали из контекста и неверно истолковали». Инфантино извинился за слова об африканцах и Средиземное море

Президент ФИФА Джанни Инфантино извинился за слова об африканцах и и Средиземное море, которыми он аргументировал необходимость проведения чемпионата мира раз в два года.

«Их вырвали из контекста и неверно истолковали, — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА. — В моем выступлении в Европейском совете был более общий посыл о том, что каждый человек, имеющий право на принятие решений, несет ответственность за помощь в улучшении положения людей по всему миру. Большее количество возможностей, в том числе и в Африке, но, конечно, и не только на этом континенте, должно позволить людям пользоваться ими в своих странах. Это было общее замечание, которое не имело прямого отношения к возможному проведению чемпионата мира по футболу раз в два года».

Ранее, выступая в Европейском совете, президент ФИФА заявил: «Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни».