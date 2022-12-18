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Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления: «Он мой друг. Я его очень уважаю»

Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления после матча ЧМ-2022 с Хорватией
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими извинился перед президентом ФИФА Джанни Инфантино за оскорбления после матча с Хорватией (1:2) за третье место на ЧМ-2022.

Он после игры назвал президента организации «самыми сильными словами» и бросил в его сторону, что «ФИФА не хочет, чтобы Марокко выиграло медаль». Также футболист был крайне недоволен качеством судейства в этом матче.

«Ничего страшного не произошло. Я был зол после матча. Пошел поговорить с ним и извинился за слова, которые ему сказал. Он мой друг. И я его очень уважаю, так что ничего не произошло», — приводит слова Хакими Goal.

Команда Марокко стала первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось попасть в четверку лучших по итогам турнира.

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Источник: Goal

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Ашраф Хакими
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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