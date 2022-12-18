Денис Машкарин поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной

Экс-полузащитник московского ЦСКА Денис Машкарин рассказал, чего ждет от финала ЧМ-2022, в котором Аргентина сыграет с Францией.

«И у Франции, и у Аргентины перед финалом очень высокая мотивация. Так что вопрос восстановления не будет стоять, к тому же, с тем арсеналом средств, который сейчас существует, любого спортсмена приводят в чувство за пару дней. Поэтому физическое состояние обеих команд будет оптимальным. А играть роль будут какие-то нюансы, мелочи, на которые простой зритель может и не обратить внимания. Но небольшие недоработки в обороне или в атаке предопределят результат матча», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Встреча Франции и Аргентины состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.