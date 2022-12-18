Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:44

Денис Машкарин поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-полузащитник московского ЦСКА Денис Машкарин рассказал, чего ждет от финала ЧМ-2022, в котором Аргентина сыграет с Францией.

«И у Франции, и у Аргентины перед финалом очень высокая мотивация. Так что вопрос восстановления не будет стоять, к тому же, с тем арсеналом средств, который сейчас существует, любого спортсмена приводят в чувство за пару дней. Поэтому физическое состояние обеих команд будет оптимальным. А играть роль будут какие-то нюансы, мелочи, на которые простой зритель может и не обратить внимания. Но небольшие недоработки в обороне или в атаке предопределят результат матча», — цитирует Машкарина «РБ Спорт».

Встреча Франции и Аргентины состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-sud-bu-finala-chempionata-mira-mogut-reshit-kakie-to-melochi-i-nyuansy/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
0
Читайте также
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков считает, что игроки сборной Аргентины хотят выиграть ЧМ для Месси

Хакими извинился перед Инфантино за оскорбления: «Он мой друг. Я его очень уважаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости