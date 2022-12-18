Непомнящий: «Марокко поразило организацией и игровой дисциплиной, но это ожидаемая сенсация»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о результатах матча за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко (2:1).

«Хорваты взяли бронзовые медали чемпионата мира абсолютно заслужено. То, что марокканцы прыгнули выше головы — вышли в полуфинал, это одна история. Но они были настолько эмоционально и психологически истощены перед матчем, что Хорватия доминировала в течение всей игры и ментально, и физически. Сборная Марокко поразила меня своей организацией и игровой дисциплиной. Это была ожидаемая сенсация», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.