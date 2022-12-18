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Сегодня, 16:08

Непомнящий: «Марокко поразило организацией и игровой дисциплиной, но это ожидаемая сенсация»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился мнением о результатах матча за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко (2:1).

«Хорваты взяли бронзовые медали чемпионата мира абсолютно заслужено. То, что марокканцы прыгнули выше головы — вышли в полуфинал, это одна история. Но они были настолько эмоционально и психологически истощены перед матчем, что Хорватия доминировала в течение всей игры и ментально, и физически. Сборная Марокко поразила меня своей организацией и игровой дисциплиной. Это была ожидаемая сенсация», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Metaratings

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
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