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Артем Дзюба признался, что он получал удовольствие от игры Иличича

19:29
Артем Дзюба. Фото Reuters
Артем Дзюба. Фото Reuters
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Форвард сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1). Он отметил игру Йосипа Иличича в составе соперников.

«Словения — крепкая команда, — сказал Дзюба в эфире канала «Матч премьер». — Наши команды равные, дома надо было побеждать любой ценой. Иличич прямо впечатлил, это уровень. Смотришь и получаешь удовольствие. Такое же удовольствие я получал в матче с Хорватией, смотря на игру Модрича. Для меня игра за сборную — это не пустой звук. Может, не все верят в это, но я каждый матч играю как в первый раз. Радость после гола? Я прекрасно понимал, что это очень важный гол. Главное, чтобы не начали сейчас говорить, что словенцы не о чем, у нас это любят. Мы победили и безумно счастливы.

Давление? Я наслаждаюсь этим давлением. Я привык к этому. Мы играли друг за дружку. Мы очень дружны, у нас потрясающий коллектив. Для меня самое прекрасное, когда ребята ложатся под мячи, благодаря этому мы и побеждаем таких мастеров, как Иличич. Очень добротный матч. Физически я чувствовал себя прекрасно. Станислав Саламович правильно сказал, что эта победа обесценится, если мы проиграем Словакии, не дай бог. Если мы обыграем Словакию, то это будет вишенка на торте».

Дзюба сделал дубль в этой игре. Иличич забил один мяч.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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