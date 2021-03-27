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Тренер сборной Словении Кек: «Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такое не прощает»

19:31
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Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России (1:2) в отборочном турнире ЧМ-2022. Оба мяча у россиян провел капитан Артем Дзюба.

— Поздравляю Россию с заслуженной победой! — сказал Кек. — Позади две сложные игры с Хорватией и Россией, сейчас думаем о выезде в Никосию. Мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такое не прощает. Хотели сравнять счет, но не получилось. Обидно, что закончилась серия без поражений.

— Сожалеете о поражении? Вы пропустили необязательные голы и имели хорошие моменты у чужих ворот.

— Плохо реагировали на длинные передачи. Но, честно говоря, после игры с Хорватией не было никакой эйфории. Надо смотреть дальше, на следующие игры. Понимаем наши ошибки, постараемся их не повторить.

(Константин Колмаков)

Россия — Словения

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