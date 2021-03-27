Широков — о Дзюбе: «В России сейчас нет нападающих сильнее»
Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022.
«Меня игра не убедила, ожидал большего. Как и все. По сегодняшнему матчу главное результат. Шесть очков в двух матчах — хороший задел. Теперь надо думать, как обыграть Словакию. Не думаю, что они намного сильнее Словении. За исключением Хорватии, все три команды примерно равны. Важно, что мы именно выиграли этот матч. Даже если бы была ничья, это значительно уменьшило бы наши шансы на выход из группы», — сказал Широков «СЭ».
Также Широков поделился впечатлениями от игры форварда Артема Дзюбы, который забил два мяча.
«Он играл против Мевли, которого Артем хорошо знает. Дзюба сильнее как нападающий, чем Мевля как защитник. Сильнее него нападающих сейчас нет. Кто лучше? Да, вызываются Соболев и Заболотный, но они не играют. А Дзюба забивает. Плюс, у Артема бэкграунд сильнее, чем у остальных. Был Павлюченко, Кержаков — сейчас Дзюба. Подождите еще и придет время Соболева, но не сейчас», — сказал Широков «СЭ».
Ранее Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1. Россияне с 6 очками занимают первое место в своей группе.
(Владимир Пушкарев)
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