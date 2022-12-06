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Аршавин — о Жиру в «Арсенале»: «Всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя»

Алина Савинова
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, каким в «Арсенале» был форвард национальной команды Франции Оливье Жиру.

«Помню, что Жиру был веселым. Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами», — приводит Sport24 слова Аршавина.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, Жиру — с 2012 по 2018-й.

На чемпионате мира-2022 в Катаре француз принял участие в четырех матчах и отличился тремя забитыми голами.

В 1/4 финала турнира сборная Франции сыграет с Англией. Матч пройдет 10 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-06-arshavin-o-zhiru-v-arsenale-on-lyubil-krasovatsya-pered-zerkalom-i-kayfoval-ot-sebya

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Андрей Аршавин
Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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