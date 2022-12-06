Валерий Непомнящий: «Бедные корейцы не знали, что делать с бразильцами»

Известный советский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, где встретились сборные Бразилии и Кореи (4:1).

«Корейцы сыграли на своем уровне, бедные не знали, что делать первые 30 минут, поэтому мне кажется, что бразильцы явные фавориты вообще, по-моему, в этом турнире», — цитирует экс-специалиста «КП Спорт».

Также Непомнящий оценил игру сборной Японии в матче 1/8 финала мирового первенства против Хорватии (1:1, 3:1 — по пен.).

«А вот что касается японцев, то они в очередной раз показали, что это крепкий орешек. Это при том, что хорваты показали свою лучшую игру в этом розыгрыше — это был их самый достойный матч, они переигрывали японцев, но не настолько, чтобы все закончилось в основное время. Так что их победа по пенальти, как бы тоже справедлива», — добавил Непомнящий.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Хорватии 9 декабря, начало — 18.00 мск.