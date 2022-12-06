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Сегодня, 16:21

Бышовец: «У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Маритиму» Анатолий Бышовец поделился мнением о защитнике сборной Португалии Пепе.

«Пепе не был игроком основного состава. Увидеть футболиста и его перспективу очень тяжело. Но это можно проглядеть на тренировках, в быту, в отношениях с людьми. Пепе нужно было думать о семье, большой зарплаты у него не было, плюс он был очень целеустремленным. Самое главное, когда ты ставишь перед собой большую цель, она повышает высокий уровень ответственности. У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного. Он даже иногда бывал жестоким, хотя в быту он всегда был скромным человеком. В итоге все свои сильные качества он воплотил в жизнь, и я предполагал, что это игрок с большой перспективой.

Хочу подметить, что этот игрок всегда был благодарен. Когда в 2007 году он с «Реалом» приезжал к нам в Москву на турнир РЖД, все время хотел со мной встретиться, но не получалось. В итоге у нас был общий фуршет, на котором присутствовали все команды. Пепе увидел меня, подбежал, обнял и сказал: «Мистер, спасибо, вы мне дали шанс!» — цитирует Metaratings.ru слова российского тренера.

Бышовец и Пепе пересекались в «Маритиму» в сезоне-2003/04, после которого футболист перешел в «Порту».

На чемпионате мира-2022 защитник провел 2 матча группового этапа. Сегодня, 6 декабря, сборная Португалии сыграет со Швейцарией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovets-pepe-uvidel-menya-podbezhal-obnyal-i-skazal-mister-spasibo-vy-mne-dali-shans--1432993/

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Анатолий Бышовец
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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