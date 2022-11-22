Аргентина впервые за 32 года проиграла на старте чемпионата мира
Сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2) в первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре и потерпела шестое в истории поражение на старте турнира.
В последний раз неудача постигала южноамериканцев в 1990 году во встрече со сборной Камеруна, которой руководил Валерий Непомнящий. Также аргентинцы в разные годы уступали Швеции (что повлекло вылет с ЧМ-1938), ФРГ, Польше и Бельгии, а также играли вничью с Исландией.
Случаи, когда Аргентина начинала чемпионат мира не с победы:
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
27.05.1934
|
Болонья
|
Швеция
|
2:3
|
Белис, Галатео — Юнассон-2, Кроон
|
08.06.1958
|
Мальме
|
ФРГ
|
1:3
|
Корбатта — Ран-2, Зеелер
|
19.06.1974
|
Штутгарт
|
Польша
|
2:3
|
Эредиа, Бабингтон — Лято-2, Шармах
|
13.06.1982
|
Барселона
|
Бельгия
|
0:1
|
ван ден Берг
|
08.06.1990
|
Милан
|
Камерун
|
0:1
|
Омам-Бийик
|
16.06.2016
|
Москва
|
Исландия
|
1:1
|
Агуэро — Финнбогассон
|
22.11.2022
|
Лусаил
|
Сауд.Аравия
|
1:2
|
Месси — Аль-Шехри, Аль-Давсари
Сборная Саудовской Аравии стала четвертой азиатской командой, которой удалось начать чемпионат мира с победы. Трижды успеха в первом туре добивалась Корея, дважды — Япония и однажды — Иран, который четыре года назад обыграл Марокко, главным тренером которого был Эрве Ренар, ныне возглавляющий саудовскую команду.
Случаи, когда азиатская команда начинала чемпионат мира с победы:
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
04.06.2002
|
Корея
|
Польша
|
2:0
|
Хван Сон Хон, Ю Сан Чхоль
|
13.06.2006
|
Корея
|
Того
|
2:1
|
Ли Чхон Су, Ан Джун Хван — Кадер
|
12.06.2010
|
Корея
|
Греция
|
2:0
|
Ли Джон Су, Пак Джи Сун
|
14.06.2010
|
Япония
|
Камерун
|
1:0
|
Хонда
|
15.06.2018
|
Иран
|
Марокко
|
1:0
|
Буаддуз, в свои ворота
|
19.06.2018
|
Япония
|
Колумбия
|
2:1
|
Кагава, Осако — Кинтеро
|
22.11.2022
|
Сауд.Аравия
|
Аргентина
|
2:1
|
Аль-Шехри, Аль-Давсари — Месси