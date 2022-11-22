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Сегодня, 15:20

Аргентина впервые за 32 года проиграла на старте чемпионата мира

Кирилл Бурдаков
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Звезда сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в матче против Саудовской Аравии.
Фото Reuters

Сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2) в первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре и потерпела шестое в истории поражение на старте турнира.

В последний раз неудача постигала южноамериканцев в 1990 году во встрече со сборной Камеруна, которой руководил Валерий Непомнящий. Также аргентинцы в разные годы уступали Швеции (что повлекло вылет с ЧМ-1938), ФРГ, Польше и Бельгии, а также играли вничью с Исландией.

Случаи, когда Аргентина начинала чемпионат мира не с победы:

Дата

Город

Соперник

Счет

Голы

27.05.1934

Болонья

Швеция

2:3

Белис, Галатео — Юнассон-2, Кроон

08.06.1958

Мальме

ФРГ

1:3

Корбатта — Ран-2, Зеелер

19.06.1974

Штутгарт

Польша

2:3

Эредиа, Бабингтон — Лято-2, Шармах

13.06.1982

Барселона

Бельгия

0:1

ван ден Берг

08.06.1990

Милан

Камерун

0:1

Омам-Бийик

16.06.2016

Москва

Исландия

1:1

Агуэро — Финнбогассон

22.11.2022

Лусаил

Сауд.Аравия

1:2

Месси — Аль-Шехри, Аль-Давсари

Сборная Саудовской Аравии стала четвертой азиатской командой, которой удалось начать чемпионат мира с победы. Трижды успеха в первом туре добивалась Корея, дважды — Япония и однажды — Иран, который четыре года назад обыграл Марокко, главным тренером которого был Эрве Ренар, ныне возглавляющий саудовскую команду.

Случаи, когда азиатская команда начинала чемпионат мира с победы:

Дата

Команда

Соперник

Счет

Голы

04.06.2002

Корея

Польша

2:0

Хван Сон Хон, Ю Сан Чхоль

13.06.2006

Корея

Того

2:1

Ли Чхон Су, Ан Джун Хван — Кадер

12.06.2010

Корея

Греция

2:0

Ли Джон Су, Пак Джи Сун

14.06.2010

Япония

Камерун

1:0

Хонда

15.06.2018

Иран

Марокко

1:0

Буаддуз, в свои ворота

19.06.2018

Япония

Колумбия

2:1

Кагава, Осако — Кинтеро

22.11.2022

Сауд.Аравия

Аргентина

2:1

Аль-Шехри, Аль-Давсари — Месси

ЧМ&nbsp;2022: 22&nbsp;ноября, все матчи дня. ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии! Что это было, Месси? Онлайн-трансляция матчей 22 ноября

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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