Аргентина победила Мексику и избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Месси забил

Аргентина победила Мексику в матче второго тура группы С чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча на стадионе «Лусаил» завершилась со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 64-й минуте забил нападающий Лионель Месси. Затем на 87-й счет увеличил полузащитник Энцо Фернандес, голевая передача на счету Месси.

Отметим, что 35-летний форвард сравнялся с Диего Марадоной и Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира.

Аргентина благодаря победе над Мексикой избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Команда поднялась на второе место в группе D (3 очка). Первое место после второго тура занимает Польша (4 очка), третья — Саудовская Аравия (3 очка), Мексика — четвертая (1 очко).

В третьем, заключительном туре, аргентинцы встретятся 30 ноября с Польшей, а мексиканцы в этот же день сыграют с Саудовской Аравией. Оба матча начнутся в 22.00 мск.