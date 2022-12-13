Аргентина — Хорватия: что требовал четвертый арбитр от Скалони?

В начале первого тайма полуфинального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Хорватия четвертый арбитр Мохаммед Абдулла Мохамед обратился к главному тренеру аргентинцев Лионелю Скалони с какой-то просьбой — предположительно он попросил его надеть куртку или манишку. Поло Скалони по цвету сливается с формой хорватов. Видимо, Мохамед решил найти выход из ситуации.

Тренер отреагировал, что-то показал жестом администраторам команды. Но никаких изменений в его экипировке в итоге так и не произошло. До перерыва он продолжал находиться в технической зоне в той же рубашке с коротким рукавом, ничего поверх нее не надев.

Лионель Скалони. Скриншот matchtv.ru

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.