Андрей Шевченко.

Польский футбольный союз всерьез рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера, сообщает Sportowe Fakty.

По данным источника, его на этой должности хочет видеть глава футбольного союза Цезарий Кулеша. Другим кандидатом является Адам Навалка, но Кулеша не считает его приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что Шевченко хочет зарабатывать на этой должности три миллиона евро в год. Предложить столько ему не готовы, но ему могут предложить около 2,5 миллиона, что, вероятно, устроит его.

Также указано, что ассистентом Шевченко может стать бывший вратарь сборной Польши Ежи Дудек. Напомним, что ранее 45-летний украинец был уволен из «Дженоа». Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при семи поражениях.

Ранее пост главного тренера сборной Польши покинул Паулу Соуза. Он расторг контракт ради работы с бразильским «Фламенго». Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Новый тренер сборной Польши должен быть назван 31 января.