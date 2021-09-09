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Аленичев уверен, что Карпин выведет сборную России на ЧМ-2022

08:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что сборная России показала средний уровень игры в сентябре.

 
Дмитрий Аленичев&nbsp;&mdash; о&nbsp;сборной России Валерия Карпина.Карпин выведет Россию на чемпионат мира. Колонка Аленичева

«Лично у меня появился другой вопрос — по очень серьезной ротации состава во всех трех матчах. Она должна быть, но не в таких количествах, здесь с Валерой не соглашусь. На мой взгляд, лучше определиться с основными людьми и проводить точечные изменения на одной-двух позициях.

Подводя итог, скажу, что в целом качество футбола сборной России в сентябре оказалось средним. Но все решится в конце осени в Хорватии, в заключительной игре в группе. Время еще есть. При этом уверен в том, что как минимум второе место останется за нами — значит, пройдем в стыки. Понятно, что в Сплите придется очень тяжело — выезд, хорваты все-таки фавориты. Но обязательно поборемся с ними за победу — в матче и в турнире в целом.

Так что убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира — почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать», — написал Аленичев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

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