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Мойзе Кин: «Смотреть Евро-2020 дома было непросто, но я всегда болел за товарищей по сборной Италии»

07:41
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Форвард сборной Италии Мойзе Кин подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Литвы (5:0).

«Для меня было важно снова надеть эту футболку и выложиться на все 100 процентов. Это всегда сильные эмоции. Смотреть Евро-2020 дома было непросто, но я всегда болел за товарищей по команде и рад титулу, который они завоевали. Я работаю каждый день, чтобы расти, я вернулся с новыми целями и новой головой, я всегда готов помочь своим товарищам по команде. В «ПСЖ» я был рядом с великими игроками, это мне очень помогло», — приводит слова Кина официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

Итальянцы с 14 очками занимают первое место в группе C, литовцы без очков — на последней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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