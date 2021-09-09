Тренер сборной Белоруссии похвалил футболистов после поражения от Бельгии

Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Бельгии (0:1).

«Мы оставили на футбольном поле все силы. И это был третий поединок за семь дней, причем неизменно с теми командами, класс которых объективно выше, нежели у нас. Нам пришлось очень трудно, однако ребята выдержали, и я могу только похвалить их за это. Они показали неплохую игру. Команда строится у нас, она новая. По сравнению с мартовскими матчами она обновилась процентов на 80, помолодела. И показывает довольно неплохой футбол. Я думаю, что мы на правильном пути», — приводит слова Кондратьева официальный сайт УЕФА.

Белорусы с 3 очками занимают четвертое место в группе E, бельгийцы с 16 очками — на первой строчке.